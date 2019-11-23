الدوري_الإسباني #أتلتيكو يتعادل جديد

الخليج - رويترز

تراجع أتلتيكو مدريد بفارق أكبر خلف برشلونة المتصدر، عقب التعادل 1-1 في ضيافة غرناطة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وهذا التعادل السابع لفريق المدرب دييغو سيميوني في 14 مباراة بالدوري.

وتقدم أتلتيكو بهدف بعد مرور ساعة من اللعب عن طريق الظهير الأيسر رينان لودي.

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لكنه لم يحتفظ بهذه النتيجة طويلا حيث قفز جيرمان سانشيز لاعب غرناطة أعلى من هيكتور هيريرا ووضع الكرة برأسه داخل المرمى.

وأشرك سيميوني لاعبه المنضم في صفقة قياسية للنادي جواو فيلكس بحثا عن الانتصار لكن أتليتيكو لم يشن خطورة كبيرة على مرمى روي سيلفا حارس غرناطة رغم أنه كان يطالب باحتساب ركلة جزاء بداعي تعرض البديل داريو بوفيدا لخطأ في الوقت بدل الضائع.

وبقي أتليتيكو في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر، الذي فاز 2-1 على ليغانيس اليوم ويتبقى له مباراة مؤجلة.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 25 نقطة ويتبقى له مباراتان.