كأس_محمد_السادس #أولمبيك_آسفي يقصي #الترجي

الخليج - د ب أ

تأهل فريق أولمبيك أسفي المغربي إلى دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، بعد فوزه على الترجي التونسي 4-2 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، وهي النتيجة ذاتها التي أنتهت عليها مباراة الذهاب في المغرب.

وتقدم أولمبيك أسفي في الدقيقة 19 عن طريق عبد الغني بن معاوي، قبل أن يسجل الغاني كوامي بونسو هدف التعادل للترجي في الدقيقة 52.

وبعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وفقًا للوائح المسابقة، والتي ابتسمت لأولمبيك أسفي الذي سجل له محمد المرابط ووليد الصبار وزكرياء الهلالي وحمزة خابا، فيما سجل للترجي أنيس البدري وكوامي بونسو، وأضاع حسين الربيع وهيثم الجيويني.