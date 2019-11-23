الاهلي يكسب #الفيصلي ويزاحم فرق #الصدارة

الخليج - د ب أ

فاز فريق الأهلي على ضيفه الفيصلي 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة العاشرة من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، والتي شهدت أيضاً فوز التعاون على ضمك 2-1.

وسجل أهداف الأهلي دجانيني تافاريس (هدفان) في الدقيقتين 27 و الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة وعبد الباسط علي هندي في الدقيقة 51، فيما سجل هدف الفيصلي محمد قاسم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الهلال والنصر، وتوقف رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الخامس.

وهذا هو الفوز السادس للأهلي في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين والخسارة في مباراة، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة للفيصلي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراتين.

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وفي المباراة الثانية، انتزع فريق التعاون فوزا صعبا من مضيفه ضمك 2-1.

وتقدم التعاون بهدف سجله ساندرو مانويل من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وتعادل ضمك بهدف سجله جورجي فيليبي في الدقيقة 49، قبل أن يسجل ساندرو مانويل الهدف الثاني له وللتعاون في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع التعاون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز السادس عشر الأخير.

وهذا هو الفوز السادس للتعاون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة، فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة لضمك في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.