ضبط 4 باكستانيين تورطوا بارتكاب جرائم نصب واحتيال بالقصيم

صحيفة الخليج الالكترونية صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط أربعة متهمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصب واحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية، عبر رسائل نصية، يتم من خلالها استدراج المستهدفين بها؛ لتوفير معلومات من خلال ادعاءات مختلفة مثل تحديث حساباتهم البنكية، أو تحويل جوائز نقدية وهمية لهم، وقد عُثِر بحوزتهم على مبالغ مالية وأجهزةِ حاسبٍ واتصال وهواتف جوال، وعددٍ من جوازات السفر ووثائق الإقامة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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