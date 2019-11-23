بالصور .. سقوط صخرة يتسبب بوفاة مواطن

صحيفة الخليج الالكترونية تسبب تساقط الصخور في عقبة الباحة، في حالة وفاة، فيما أغلقت العقبة لحين الانتهاء من الحادث. وقال العقيد جمعان دايس الغامدي متحدث مدني الباحة: “سقوط صخرة على مركبة نتج عنه حالة وفاة واحدة، والعقبة مغلقة احترازياً حتى يتم الانتهاء من الحادث”. Advertisements

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