«غرفة الرياض» تعلن عن 526 وظيفة شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر 526 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض.

وأشارت إلي أن الشركات التي تتوافر لديها وظائف شاغرة منها شركة الغذاء اليومي “مايسترو بيتزا”، شركة ترند مينا، شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة، أكاديمية فيلوتي للتدريب، شركة شاورمر للأغذية، شركة سنابل السلام، شركة أسواق التميمي.

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ولفتت الغرفة، إلى الوظائف المتاحة منها مدير مبيعات، عضو فريق، خبير أول جرافيك تصميم، محاسب، منسق أسعار، مصفف بضائع، محضر قهوة، حارس أمن، موظفة استقبال، أخصائية مبيعات، مشرفات معارض، مساعدات تجميل وشعر، بائعة، خبيرة أول جرافيك تصميم.

وأبانت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم غد الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019م؛ وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا