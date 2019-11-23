- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أفلت آرسنال من هزيمة محققة، بعدما تعادل مع ساوثهامبتون في الوقت بدل الضائع، بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن لقاءات الجولة رقم 13 من الدوري الإنجليزي.
وسجل ثنائية ساوثهامبتون داني إنجز (8) وجيمس وارد (71)، بينما سجل ثنائية آرسنال ألكسندر لاكازيت (18- 96).
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد آرسنال إلى 18 نقطة في المركز السابع، بينما ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 9 نقاط في المركز 19.
كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال يخطف تعادلا مثيرا أمام ساوثهامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.