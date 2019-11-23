آرسنال يخطف تعادلا مثيرا أمام ساوثهامبتون

صحيفة الخليج الالكترونية

أفلت آرسنال من هزيمة محققة، بعدما تعادل مع ساوثهامبتون في الوقت بدل الضائع، بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن لقاءات الجولة رقم 13 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية ساوثهامبتون داني إنجز (8) وجيمس وارد (71)، بينما سجل ثنائية آرسنال ألكسندر لاكازيت (18- 96).

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد آرسنال إلى 18 نقطة في المركز السابع، بينما ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 9 نقاط في المركز 19.