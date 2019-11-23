ليفربول يحقق فوزا صعبا على كريستال بالاس

صحيفة الخليج الالكترونية

عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 2-1 مساء السبت على ملعب “سيلهيرست بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ13.

وأحرز ساديو ماني (49) وروبرتو فيرمينو هدفي ليفربول، فيما سجل ويلفريد زاها هدف كريستال بالاس الوحيد (82).

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول إلى 37 في الصدارة، بفارق 8 نقاط ليستر سيتي الذي تغلب بدوره على برايتون 2-0، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز الـ14.

وغاب عن التشكيلة الأساسية في ليفربول، نجمه المصري محمد صلاح الذي تواجد على دكة البدلاء مع شفائه من الإصابة، ولعب مكانه أليكس أوكسليد تشامبرلين في الخط الهجومي إلى جانب روبرتو فيرمينو وساديو ماني.