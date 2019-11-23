شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آثار إعصار جدة القمعي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:
تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو وثقه مواطنون للآثار الناتجة عن مرور الإعصار القمعي Tornado على بعض المناطق السكنية جنوب محافظة جده بجوار ساحل الشعيبة.
وكان حساب طقس العرب على موقع التواصل تويتر قد نشر مقطع فيديو يظهر قوة الإعصار والآثار التي ترتبت عليه.
والإعصار القمعي هو عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض، ولكن سرعتها لا تقل عن 64 كيلومترًا في الساعة، وخلاله تهب رياح قوية ويصل ارتفاعه في بعض الدول عشرة أميال باتساع 500 ميل، ويتحرك للأمام كدوامة بسرعة 20 ميلًا في ساعة، وسرعة رياحها 74 ميلًا في الساعة، وعندما تصل لليابسة تسبب الأمطار الغزيرة.
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