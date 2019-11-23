شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «خميس مشيط» يشتكون من سوء تصريف مياه الأمطار.. والبلدية ترد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - خميس مشيط: أبدى الأهالي بخميس مشيط استياءهم وغضبهم بسبب سوء تصريف مياه الأمطار في المحافظة وذلك بالتزامن مع الهطول الغزير للأمطار مؤخرًا. Advertisements وكان أحد المواطنين قد وثق مقطع فيديو يوضح سوء تصريف مياه الامطار بمحافظة خميس مشيط لاسيما في طريق الملك فهد. بدورها علقت بلدية خميس مشيط على الفيديو، بالقول: «إشارة إلى ماتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تذمر بعض المواطنين لعدم وجود مشاريع تصريف مياة للأمطار لبعض المواقع بطريق الملك فهد عليه نود التوضيح بأن كامل طريق الملك فهد إبتداء من كبري الخطوط السعودية الى أبها هو من اختصاص وزارة النقل و تحت إشرافها».

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