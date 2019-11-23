فريق طبي بجازان ينجَح في إنهاء مُعاناة طفلة من تشوُّه خلقي بالقلب

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جدة - متابعة الخليج 365 - جازان: نجح فريق جراحة قلب الأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في إنهاء معاناة طفلة من تشوه خلقي في القلب بعد تدخل طبي جراحي. Advertisements وكانت المريضة تعاني من التهابات متكررة في الصدر، ونقص كبير في الوزن، وتم تنويمها بالمستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية، والمحاليل المخبرية، وتصوير القلب من قبل أطباء قلب الأطفال؛ تبين وجود تشوه خلقي منذ ولادتها. وقررت لجنة طبية متخصصة بقلب الأطفال بعد مناقشة الحالة إجراء عملية جراحية لإصلاح العيب الخلقي. وتعد تلك العملية أول عملية قلب أطفال جراحية تُجرى بكادر طبي يتبع لصحة جازان بنسبة 100%، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.

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