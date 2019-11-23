وفاة شخص جرّاء تساقُط الصخور على مركِبته في عَقبة الباحة (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: توفي شخص بسبب سقوط صخور على مركبته في عقبة الباحة جراء الهطول الغزير للأمطار وتكوّن الضباب الذي أعاق الرؤية. Advertisements أوضح ذلك متحدث الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس، وقال إن فرق الإنقاذ باشرت الحادث الذي وقع مساء اليوم السبت، وأغلقت الطريق احترازياً بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مباشرة الحادث.

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