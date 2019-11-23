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انخفاض أسعار 74 سلعة وارتفاع 83 أخرى خلال أكتوبر الماضي

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار 74 سلعة وارتفاع 83 أخرى خلال أكتوبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

انخفضت أسعار 74 سلعة وخدمة وارتفعت أسعار 83 سلعة وخدمة أخرى من إجمالي 166 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات، وذلك بحسب ما أظهرته الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضح تقرير الهيئة الخاص بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودي لشهر أكتوبر 2019 ، ارتفاع أسعار 41 سلعة من 91 سلعة تضمنتها مجموعة الأغذية والمشروبات، وذلك مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.

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وكان الخيار المحلي من أكثر السلع التي سجلت ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الماضي حيث سجل نسبة 6%، تليه المانجا الباكستانية .

أما السلع التي سجلت أكبر نسبة انخفاض في أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر فقد جاء التين المحلي في مقدمتها بنحو 6%، يليه الشمام المحلي بـ3.8%، ثم الكوسة المحلية، والثوم الصيني.

ومن السلع الإنشائية التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع خلال أكتوبر الماضي الخشب التشيلي، والأسمنت الأسود الوطني، والجبس الوطني، أما التي سجلت انخفاضاً فيأتي في مقدمتها حديد التسليح الوطني بمقاساته المختلفة، بنسب تتراوح بين 3.2% إلى 2.4%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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