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الجيش اليمنى يحرر موقعا جديدا فى جبهة المخدرة غرب صرواح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الجيش الوطني اليمني هجوما اليوم ، السبت ، على أحد المواقع التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في جبهة المخدرة غربي مديرية صرواح.

وقال مصدر عسكري بالمركز الإعلامي للقوات المسلحة- وفقا لوكالة أنباء اليمن (سبأ) إن الجيش الوطني تمكن من تحرير موقع (المقطع) في جبهة المخدرة، وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات الانقلابية، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر ميليشيات الحوثي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات قوات الجيش.

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وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات وتحركات ليمليشيات الحوثي في مواقع متفرقة بصرواح، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عربة "بي ام بي".

 

 

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