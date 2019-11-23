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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمرها 14 عاماً وتتقن 5 لغات.. تعرف على أصغر وزيرة في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل أصدر ملك مملكة الجبل الأصفر، الشيخ عبدالإله بن عبداللّٰه آل وُهيب أمس الأول الخميس، أمراً ملكياً بتعيين الطفلة آنا آمانج إسماعيل ذات الأصول الكردية وزيرة الدولة لشؤون الطفولة بمملكة الجبل الأصفر (١٤ عاماً).
وتعد آنا أصغر وزيره على مستوى العالم رسمياً وتاريخياً حيث قد سجلت سابقاً شما المزروعي التي شغلت منصب وزيرة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة أصغر وزيره على مستوى العالم عام ٢٠١٦ (٢٢ عاما).
ويعد سجل آنا حافل رغم صغر سنها حيث تتقن ٥ لغات: العربية، الإنجليزية، الكردية، التركية، والصينية.
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