ثورة البنزين تحرق مكاتب المرشد الأعلي في إيران (انفوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت السلطات الإيرانية، ألغاء 4 مباريات لكرة القدم وقطع الإنترنت، ردا على الاحتجاجات المناهضة للنظام التي تدخل يومها الخامس، حيث حرق المتظاهرين 9 مكاتب تابعة لممثلي المرشد الإيراني علي خامنئي في عدد من المحافظات، مؤكدين بأنها رمز للنظام القمي الذي يشرف علي تطبيق سياسات نهب أموال الشعب.



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