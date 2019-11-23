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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة ريزر تطلق سماعات رأس جديدة تخاطب عشاق الألعاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة ريزر سماعات الرأس Kraken Ultimate وKraken X USB الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن سماعة الرأس Kraken Ultimate تعتمد على تقنية الصوت THX Spatial Audio من أجل الاستمتاع بصوت فائق النقاء، كما تأتي سماعة الرأس Kraken X USB بإضاءة باللون الأخضر على وسادات الأذن مع تقنية الصوت المحيطي المجسم 7.1.
وتوفر سماعة الرأس Kraken Ultimate الجديدة لعشاق الألعاب صوتا بدقة فائقة لتحديد موقع الضوضاء أثناء اللعب، ويتم تحديد الصوت في قطر 360 درجة لتحسين عملية الإدراك والغوص أكثر في الألعاب التنافسية، وأكدت الشركة الأمريكية أنه يمكن تحديد موقع العدو بدقة واكتشاف الأحداث القريبة بسرعة.
وتشتمل تجهيزات سماعة الرأس Kraken Ultimate الجديدة على مشغل 50 ملم مصمم خصيصاً لكي يصدح الصوت بشكل أكثر واقعية وتوفير تجربة صوتية فائقة، وتتضمن سماعة الرأس الجديدة أيضا ميكروفون إلغاء الضوضاء النشطة؛ حيث يتم التعرف على الضوضاء الخلفية أثناء التحدث وفلترتها، وتمتاز سماعة الرأسKraken Ultimate بوزنها الخفيف، الذي لا يتعدى 400 جرام، بفضل تصنيعها من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ.
وأعلنت الشركة الأمريكية عن توافر سماعة الرأس Kraken Ultimate الجديدة بسعر 130 دولار أمريكي وسماعة الرأس Razer Kraken X USB الجديدة بسعر 60 دولار أمريكي.
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