شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة إماراتية تكشف أهداف قطر التخريبية في موانئ الصومال؟ (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن قطر تسعى إلى نشر الفوضى في منطقة القرن الإفريقي، مشيرة إلى أن «نظام الحمدين» يحاول استغلال أزمات وخلافات دول هذه المنطقة.

وأوضحت أن مساعي الدوحة التخريبية تم كشفها على مدار الأعوام الماضية، فيما أثبتت صحيفة «نيويورك تايمز» دور قطر التخريبي في الصومال.

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