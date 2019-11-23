دراسة: ممارسة الرياضة تخلصك من آلام المفاصل 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

Advertisements الخليج 365

تعتبر ممارسة الرياضة من الأمور الهامة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، لأن لها دور فعال في تقوية عظام المفاصل وتزيد من مرونة المفاصل، وتساعد على مقاومة التعب.

وذكرت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن ممارسة الرياضة بطريقة منتظمة تعمل على تقوية مفصل الركبة، وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أنه ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل نحو 150 دقيقة أسبوعياً وأشارت أن أفضل الرياضات للتخلص من آلام مفاصل