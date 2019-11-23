تظاهرات العراق: الأمن يعود للرصاص الحي وسقوط قتيل وعشرات المصابين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت قوات الأمن العراقية، السبت، لاستهداف المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن مقتل متظاهر وإصابة العشرات بجروح في مناطق مختلفة، في الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بـ «إسقاط النظام» وإجراء إصلاحات واسعة، بحسب مصادر طبية في شارع الرشيد قرب جسر الأحرار في بغداد.

وأشارت المصادر إلى «مقتل متظاهر برصاص مطاطي على جسر الأحرار»، موضحة أن 17 شخصاً آخرين من المتظاهرين أصيبوا بجروح في العاصمة، بينما أصيب 45 شخصاً هم 32 متظاهراً و13 عنصراً من قوات الأمن، في مواجهات في مدينة كربلاء ليل الجمعة السبت.

وأكدت وسائل إعلام عراقية، السبت، أن قوات الأمن جددت استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز في شارع الرشيد قرب جسر الأحرار في بغداد.

وفي سياق آخر، تم إعادة فتح طريق السماوة - ناصرية بعد قطعه من قبل محتجي قضاء البطحاء، وقامت القوات الأمنية بإزالة القطع وتنظيف الشارع السبت.

ويأتي هذا بعد ليلة شهدت مواجهات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين أوقعت العديد من الإصابات في بغداد.

واستعادت قوات الأمن السيطرة على جزء من جسر الأحرار بعد أن سيطر عليه المتظاهرون بشكل كامل ولفترة قصيرة الجمعة، كما جرت عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين، مساء الجمعة، قرب جسر الأحرار في بغداد.

وكانت وكالات أنباء عالمية نقلت عن مصادر أمنية سقوط 4 قتلى وأكثر من 20 جريحاً في اشتباكات الجمعة، بعد أن فتحت قوات الأمن النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين خاصة عند جسر الأحرار وسط بغداد.

كما أفادت وسائل إعلام بوقوع مواجهات عنيفة الجمعة بين متظاهرين في محافظة كربلاء جنوب بغداد وقوات من الشرطة أمام مبنى المحافظة، أسفرت عن وقوع إصابات بين المتظاهرين بسبب استخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المحتجين، وردد المتظاهرون هتافات ضد الأحزاب وإيران يرددها متظاهرون غاضبون من محافظة كربلاء وفي ساحة التحرير وسط بغداد.