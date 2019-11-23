دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات الكاميرة وموعد الإعلان عن هواتف Galaxy S11 ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت أحد التسريبات مزيد من التفاصيل حول سلسلة هواتف Galaxy S11 المرتقبة وموعد الإعلان الرسمي، حيث قدمت التسريبات الجديدة تفاصيل أكثر حول مواصفات الكاميرة والشاشة في الإصدارات القادمة.

أكد تقرير جديد جاء من MatrixLife على خطط سامسونج للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S11 في مؤتمر يعقد في 11 من شهر فبراير من العام المقبل،

أشار Nick Oikonomou من MatrixLife إلى أن سامسونج تقدم هواتف Galaxy S11 في 11 من شهر فبراير في 2020، كما أكد على بعض مواصفات سلسلة هواتف سامسونج القادمة، حيث تقدم سامسونج العام المقبل كلاً من هواتف Galaxy S11، وGalaxy S11e، وأيضاً Galaxy S11 Plus.

أيضاً أكد Oikonomou على أن سامسونج تدعم سلسلة هواتف Galaxy S11 القادمة برقاقة معالج Exynos 990، كما تنطلق الإصدارات الثلاثة أيضاً بنماذج تضم معالج Snapdragon الجديد، أيضاً تقدم سامسونج الإصدارات الثلاثة بتقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 25W.

من جانب أخر تقدم سامسونج هواتف Galaxy S11 مع شريحة SIM مع نماذج بشريحة eSIM أيضاً، ومن المقرر أن يدعم هاتف شبكات 5G.

كما كشف Evan Blass في تسريبات سابقة عن حجم الشاشة في إصدارات Galaxy S11 العام المقبل، حيث ينطلق هاتف Galaxy S11 بحجم 6.7 إنش، بينما يأتي هاتف Galaxy S11 Plus بحجم 6.9 إنش في الشاشة، ويأتي هاتف Galaxy S11e بحجم 6.2 أو 6.4 إنش.

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ولقد أكد تقرير Oikonomou على حجم الشاشة، كما أشار أيضاً إلى أن هاتف Galaxy S11 Plus يأتي بمعدل تحديث في الشاشة يصل إلى 120Hz، حيث يمكن أن يتم إغلاق معدل تحديث الإطارات، كما يتيح الهاتف إختيار ضبط معدل تحديث الإطارات بشكل تلقائي.

سامسونج تقدم أيضاً علامتها التجارية الجديدة في لوحات الشاشة والتي تعرف بشاشة SAMOLED في سلسلة هواتف Galaxy S11، كما تنطلق الإصدارات الثلاثة بتصميم ثقب الشاشة الذي يتوسط الجزء العلوي من الشاشة هذا العام.

وفي مواصفات الكاميرة في هواتف Galaxy S11 وGalaxy S11 Plus، أكد التقرير على مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل في الهواتف مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto تدعم تكبير حتى 10 مرات، أو تكبير hybrid حتى 100 مرة، أيضاً من المتوقع أن تأتي إعدادات الكاميرة بتقنية جديدة تأتي مع تكبير بصري حتى 5 مرات، وOIS.

من جانب أخر أشار Oikonomou إلى ميزة جديدة في الكاميرة تتيح تسجيل الفيديو بالمستشعر الرئيسي ومعاينة ما يتم تسجيله عن طريق الكاميرة بزوايا عرض واسعة وكاميرة telephoto، وهي الميزة التي عرفت في التسريبات السابقة بعنوان “Director’s View”.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات الكاميرة وموعد الإعلان عن هواتف Galaxy S11 ظهر على التقنية بلا حدود.