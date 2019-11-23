دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

منذ عامين على الأقل وكل إصدار رئيسي جديد من iOS يأتينا بعدد كبير من المشاكل التي تجعل آبل ترسل كل بضعة أيام تحديث فرعي لإصلاحها، وهذا على ما يبدو سينتهي مستقبلاً، أو على الأقل ينخفض بشكل ملحوظ.

تعمل آبل على تطوير نظام جديد ستستخدمه في إصدارات iOS القادمة تهدف إلى خفض عدد المشاكل والأخطاء التي ترسلها مع التحديثات. والبداية ستكون مع iOS 14 القادم.

تقول آبل أن مطوريها كانوا مشغولين بإصلاح الأخطاء والمشاكل التي تظهر في تحديثات iOS، لذا لم يكن لديهم الوقت الكافي لإجراء الاختبارات اللازمة على الإصدارات قبل إتاحتها للعموم.

أما بالاسلوب الجديد الذي ستتبعه آبل أن كل ميزة أو خاصية جديدة مضافة إلى iOS ويظهر أثناء اختبارها أنها غير جاهزة تماماً أو قد تتسبب بمشاكل، فإنها سيتم تعطيلها افتراضياً.

لاحقاً عندما يتفرغ لها مختبري المشاكل يمكنهم تفعيلها بعد الانتهاء من فحصها تماماً.

Advertisements

وتضع آبل مقياس رقمي لمدى جودة برمجياتها من 1 إلى 100، وعندما تعاني بعض الإصدارات أو المزايا من مشاكل وأخطاء فإنها تحصل على علامة 60، ويجب أن تكون علامتها 80 وما فوق حتى تعتبر مستقرة ويمكن إرسالها للمستخدمين. والملاحظ أن iOS 13 كانت علامة جودته أقل من iOS 12.

تطبق آبل أساليب أخرى عدا مقياس الجودة من 100، هناك نظام ألوان مثل الأخضر والأصفر والأحمر لوسم الشيفرات البرمجية فيه حسب جاهزيتها أثناء تطويرها، أيضاً هناك مقياس للأولويات من 0 إلى 5 حيث أن الخلل الذي يحمل علامة الصفر يعطى الأولوية في الحل والتعامل معه.

يذكر أن هذا النظام الجديد من حل المشاكل قام بتطويره رئيس هندسة البرمجيات في آبل Craig Federighi وتم إعلانه رسمياً لموظفي الشركة باجتماع خاص.

التدوينة آبل تضع نظام جديد للتعامل مع أخطاء نظام التشغيل iOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.