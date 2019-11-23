دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تبدأ الإنتاج الضخم لهاتف iPhone SE 2 في فبراير وتدعم iPhone 12 Pro بذاكرة 6 جيجا بايت رام ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير جديد على خطط شركة ابل لإطلاق كلاً من هواتف iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max خلال شهر سبتمبر من عام 2020، كما تبدأ الإنتاج الضخم لهاتف iPhone SE 2 خلال شهر فبراير.

أشار المحلل Blayne Curtis من Barclays في تقرير نشر مؤخراً إلى أن ابل ستدعم كلاً من هاتفي iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max العام المقبل بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، أي على عكس كلاً من هاتفي iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max حيث انطلق كلا الهاتفين بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

أيضاً من المقر أن ينطلق الإصدار الرئيسي من سلسلة هواتف iPhone 12 بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام كما في الإصدارات الحالية من هواتف iPhone 11.

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من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن ابل تقدم كلاً من هاتفي iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max بمستشعر 3D في الكاميرة الخلفية، مع دعم تقنية mmWave 5G، إلا أن التسريبات لم تؤكد ما إذا كانت هذه الإصدارات ستدعم شبكات فرعية 6GHz 5G، بينما أكدت التسريبات على دعم الثلاثة إصدارات لأحدث تقنية في الشبكات.

كما أشارت التسريبات أيضاً إلى أن ابل تبدأ الإنتاج الضخم للإصدار منخفض التكلفة من هاتف iPhone SE 2 خلال شهر فبراير، حيث تقدم هذا الإصدار بنفس لغة تصميم هاتف iPhone 8 مع شاشة بحجم 4.7 إنش، و Touch ID في الزر الرئيسي، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة A13 مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف في مارس.

المصدر

هذا الموضوع ابل تبدأ الإنتاج الضخم لهاتف iPhone SE 2 في فبراير وتدعم iPhone 12 Pro بذاكرة 6 جيجا بايت رام ظهر على التقنية بلا حدود.