وزير خارجية البحرين: إيران تعيق تقدم العراق وتغذي النزاع في اليمن

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قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن سيلعبون دورا أساسيا في الحفاظ على أمن المنطقة.

وأكد وزير الخارجية البحريني، على أن إيران تعيق تقدم العراق، وأن تدخل إيران في لبنان أدى إلى شلل في البلد من خلال ميليشيات حزب الله.

وأضاف أن إيران تغذي النزاع في اليمن وتفشل أي حل سياسي، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وأشار وزير الخارجية البحريني، إلى أنه لا يمكن لإيران حل مشاكلها الدولية دون التعاون مع دول المنطقة.

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