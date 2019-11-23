اخبار الخليج

صور.. اشتباكات وأعمال عنف فى مظاهرات العراق ببغداد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اشتباكات وأعمال عنف فى مظاهرات العراق ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت اشتباكات واعمال عنف،اليوم السبت، فى المظاهرات المناهضة للحكومة العراقية،فى وسط بغداد، بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية

وقتل ثلاثة أشخاص عراقيين وأصيب 25 آخرين بالاختناق بسبب إطلاق قوات الأمن العراقية الرصاص وقنابل غاز مسيلة للدموع على متظاهرين عراقيين فى وسط العاصمة بغداد.

استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة العراقية فى بغداد
استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة العراقية فى بغداد

 

اشتباك المتظاهرين العراقيين مع أفراد قوات الأمن العراقية خلال الاحتجاجات
اشتباك المتظاهرين العراقيين مع أفراد قوات الأمن العراقية خلال الاحتجاجات

 

 

اشتبك عناصر من قوات الأمن العراقية مع المتظاهرين خلال الاحتجاجات
اشتبك عناصر من قوات الأمن العراقية مع المتظاهرين خلال الاحتجاجات

 

 

المتظاهرون العراقيون يشاركون في الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة
المتظاهرون العراقيون يشاركون في الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة

 

 

متظاهر عراقي يرمي عبوة غاز مسيل للدموع باتجاه قوات الامن
متظاهر عراقي يرمي عبوة غاز مسيل للدموع باتجاه قوات الامن

 

 

Advertisements
متظاهر عراقي يرمي عبوة غاز مسيل للدموع خلال الاحتجاجات
متظاهر عراقي يرمي عبوة غاز مسيل للدموع خلال الاحتجاجات

 

 

متظاهر عراقي يشارك في الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في بغداد
متظاهر عراقي يشارك في الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في بغداد

 

 

متظاهر ينظر إلى أفراد قوات الأمن العراقية خلال الاحتجاجات
متظاهر ينظر إلى أفراد قوات الأمن العراقية خلال الاحتجاجات

 

 

متظاهرون عراقيون يقفون أمام أفراد شرطة مكافحة الشغب
متظاهرون عراقيون يقفون أمام أفراد شرطة مكافحة الشغب

 

 

يحاول متظاهر عراقي إطفاء الغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة
يحاول متظاهر عراقي إطفاء الغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة

وأكدت وكالة أسوشيتد برس تجدد الاشتباكات فى ساحة الخلانى بالعاصمة العراقية، مشيرة إلى إطلاق قوات مكافحة الشغب الأعيرة النارية والغاز على مئات المحتجين الذين أزالوا الحواجز الأسمنتية وتدفقوا على الساحة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. اشتباكات وأعمال عنف فى مظاهرات العراق ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا