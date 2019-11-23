صور.. اشتباكات وأعمال عنف فى مظاهرات العراق ببغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت اشتباكات واعمال عنف،اليوم السبت، فى المظاهرات المناهضة للحكومة العراقية،فى وسط بغداد، بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية وقتل ثلاثة أشخاص عراقيين وأصيب 25 آخرين بالاختناق بسبب إطلاق قوات الأمن العراقية الرصاص وقنابل غاز مسيلة للدموع على متظاهرين عراقيين فى وسط العاصمة بغداد.

استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة العراقية فى بغداد

اشتباك المتظاهرين العراقيين مع أفراد قوات الأمن العراقية خلال الاحتجاجات

اشتبك عناصر من قوات الأمن العراقية مع المتظاهرين خلال الاحتجاجات

المتظاهرون العراقيون يشاركون في الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة

متظاهر عراقي يرمي عبوة غاز مسيل للدموع باتجاه قوات الامن Advertisements

متظاهر عراقي يرمي عبوة غاز مسيل للدموع خلال الاحتجاجات

متظاهر عراقي يشارك في الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في بغداد

متظاهر ينظر إلى أفراد قوات الأمن العراقية خلال الاحتجاجات

متظاهرون عراقيون يقفون أمام أفراد شرطة مكافحة الشغب

يحاول متظاهر عراقي إطفاء الغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة وأكدت وكالة أسوشيتد برس تجدد الاشتباكات فى ساحة الخلانى بالعاصمة العراقية، مشيرة إلى إطلاق قوات مكافحة الشغب الأعيرة النارية والغاز على مئات المحتجين الذين أزالوا الحواجز الأسمنتية وتدفقوا على الساحة.

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