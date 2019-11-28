أبو العينين: شعوب العالم عاشقة للتاريخ المصري وشغوفه بالآثار المصرية القديمة (صور)

أعرب رجل الصناعة المصري محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، عن سعادته لما يتحقق في مصر من إنجازات في شتي المجالات وخاصة مجال الأثار لما تمثله الآثار المصرية من أهمية بالغة إنسانيا وثقافيا واقتصاديا وما يشهده القطاع من طفرة كبيرة على يد الدكتور خالد العناني وزير الآثار المصري الذي يقدم مصر بتاريخها وحضارتها القديمة للعالم بفكر تكنولوجي وعصري محترف.

وأضاف أبو العينين خلال حضوره المؤتمر الصحفي العالمي الذي حضره أكثر من ٤٠ سفيرا لدول عربية و أجنبية في مصر و عائلاتهم و لفيف من الشخصيات العامة و أعضاء مجلس النواب للإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري بمنطقة سقارة الأثرية، أن أنظار العالم تتجه للآثار المصرية بعد ما شهدته مصر من اكتشافات أثرية عظيمة أبهرت العالم.

وتابع محمد أبو العينين خلال حضور مراسم الاكتشافات الآثرية، ظهر هذا واضحا عندما أبهرت كنوز الفرعون توت عنخ آمون عواصم العالم من لوس أنجلوس إلي باريس ثم لندن ليخطف قلوب ملايين الزائرين وتتجه أنظار العالم للآثار المصرية بعد ما شهدته مصر من اكتشافات أثرية عظيمة أبهرت العالم كان آخرها الكنز الأثري لخبيئة العساسيف بالأقصر إلى جانب قرب افتتاح المتحف المصري الكبير أعظم متحف فى تاريخ البشرية ومتحفي شرم الشيخ والغردقة.

وأكد أن مصر ستبدأ عام 2020 عصرًا جديدًا في السياحة وستصبح أكثر دول العالم جذبًا للسائحين خاصة مع عودة الطيران البريطاني فشعوب العالم عاشقة للتاريخ المصري وشغوفه بالآثار المصرية القديمة وما تركته للإنسانية من حضارة عريقة.

وأكمل: الآثار المصرية خير سفير لنا في العالم ورسالة تدعو للمحبة والتآخي ونشر السلام بين الشعوب، بأن المصري عاش هنا «بنا وشيد» ونشر الإنسانية، حضارة عريقة حققت المعجزات ومازالت بآثارها الخالدة تبهر العالم كل يوم باكتشافات جديدة وأسرار تتكشف لأعرق حضارة عرفتها البشرية، تاريخًا عظيمًا سيظل باقيًا أبد الدهر بما حققه أجدادنا من تقدم في كل النواحي العلمية والإنسانية .

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وأكد رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، إنه سعيد بالاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة فهي بمثابة كنز سيساعد علي عودة السياحة لمصر، مطالبا بدعمها بالتسويق الجيد والترويج لها خارج البلاد مما يساعد في رجوع هذا القطاع بكامل قوته.

وعلق "أبو العينين"، علي أن الاكتشافات وحدها ليست كافية، وطالب بضرورة صرف مكافأت تشجيعية للعاملين بهذه الاكتشافات الأثرية نظرا لمجهوداتهم الكبيرة في الفترة الأخيرة، متمنيًا أن يتم بناء متاحف جديدة لكي تستوعب الآثار المٌكتشفة حديثًا.

وأعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار المصري، اليوم السبت عن كشف اثري جديد بمنطقة سقارة الأثرية.

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