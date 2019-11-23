مدفعية "الوفاق" تستهدف تجمعا لقوات حفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، السبت، أنها استهدفت بالمدفعية الثقيلة تجمعا لقوات اللواء متقاعد خليفة حفتر جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك وفق بيان نشره على "فيسبوك" المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، لمواجهة هجوم قوات حفتر على طرابلس.

وقال البيان، الذي اطلعت عليه الخليج 365، إن قوات "الوفاق" استهدفت بدقة بالمدفعية الثقيلة "تجمعا لميليشيات حفتر وعشرات المرتزقة الداعمين لها خلف مستشفي العافية بمنطقة قصر بن غشير".

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ولم يشر البيان إلى عدد الخسائر التي أوقعها القصف المدفعي بقوات حفتر، فيما لم تعلق الأخيرة على ما ورد في بيان قوات "الوفاق" حتى الساعة 16:20 ت.غ.

وفي سياق المعارك المتواصلة في طرابلس، أفاد مراسل الخليج 365 بأن أصوات المدفعية الثقيلة تسمع بوضوح في العاصمة، وسط استمرار نزوح المدنيين القاطنين في مشروع الهضبة جنوبي طرابلس.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق".



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