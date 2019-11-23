خلال زيارته للعراق.. بنس يكتفي بمكالمة هاتفية مع عبد المهدي

أمير السعدي، علي محمد، عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

اكتفى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، بمكالمة هاتفية أجراها مع رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي خلال زيارة يجريها للبلاد.

وكان بنس، قد بدأ في وقت سابق السبت، زيارة مفاجئة للعراق غير محددة المدة.

وقالت الحكومة العراقية، في بيان، إن بنس "يجري زيارة متفق عليها، تشمل تفقد قوات بلاده في قاعدة عين الأسد (بمحافظة الأنبار غربي البلاد) فضلاً عن لقاء مسؤولين أكراد في أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق".

وأوضح البيان الذي اطلعت عليه الخليج 365، أن الزيارة لا تشمل بغداد، أو لقاء أي مسؤول حكومي فيها، بل اكتفى بنس بإجراء مكالمة هاتفية مع عبد المهدي.

وأضاف البيان أن المكالمة الهاتفية بين بنس وعبد المهدي "تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إلى جانب بحث التطورات التي يشهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية استجابة لمطالب المتظاهرين".

وفي وقت لاحق، وصل بنس إلى مدينة أربيل، وكان في استقباله رئيس إقليم كردستان بشمال العرق، نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ونائبه فوباد طالباني.

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وعقب لقائه، مسؤولي الإقليم، قال نائب الرئيس الأمريكي، في تصريحات للصحفيين، إن عبد المهدي تعهد بالحفاظ على أرواح المتظاهرين في الاحتجاجات الشعبية.

وأضاف بأن بلاده تحترم سيادة العراق، إلا أنها قلقة من النفوذ الإيراني فيها.

وأشار بنس إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في شراكتها مع العراق، ومن ذلك إقليم كردستان بشماله، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتابع: "مسؤولي إقليم كردستان يدعمون خطة الرئيس ترامب في حماية القوات الأمريكية للحقول النفطية في سوريا".

وفي سياق متصل، نقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكي، عن مارك شورت، مدير مكتب بنس، أن الأخير حث عبد المهدي، في المكالمة الهاتفية، إبعاد بلاده عن إيران.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أجرى، زيارة مماثلة، لبغداد أواخر العام الماضي، تفقد خلالها جنود بلاده دون لقاء أي مسؤول عراقي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.