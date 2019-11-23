الجيش التركي يواصل إزالة الألغام في منطقة "نبع السلام"

أنقرة/ محمد نوري أردوغان/ الخليج 365

يواصل الجيش التركي، أنشطة التمشيط والبحث وإزالة الألغام والعبوات الناسفة في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب، ضمن عملية "نبع السلام".

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، السبت، إن تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، مستمر في استهداف المدنيين الأبرياء باستخدام السيارات المفخخة.

وأضاف البيان أن "الجيش التركي يواصل إزالة الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعها تنظيم بي كا كا/ ي ب ك الإرهابي، المنزعج من عودة إخوتنا السوريين إلى منازلهم وأرضهم بعد تحقيق الأمن والاستقرار فيها".

Advertisements

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الوزارة، مقتل 3 مدنيين وإصابة 20 آخرين في هجوم لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بسيارة مفخخة استهدف المدنيين في منطقة تل أبيض.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.