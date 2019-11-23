لبنان.. مسيرات طلابية ودعوات لإضراب عام الإثنين

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365
انطلقت مسيرات طلابية، صباح السبت، في مناطق بمحافظات طرابلس وعكّار، حيثُ رُفِعت شعارات الثورة وأغلقت مداخل المدارس التي فتحت أبوابها.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت في الساعات الماضية، دعوات إلى إضراب عام الإثنين المقبل.
وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، بوجود اعتصام أمام محلات صرافة في طرابلس (شمال)، اعتراضا على ارتفاع سعر صرف الدولار.
وفي العاصمة، أوضحت غرفة التحكم المروري، عبر تويتر أن كل الطرقات ضمن نطاق بيروت سالكة، وكذلك في البقاع.
وأشارت الى أن كل الطرقات ضمن نطاق الشمال ومن الجنوب باتجاه بيروت سالكة أيضا.
ويشهدُ لبنان تحرّكات شعبيّة مُتصاعدة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، تُطالبُ برحيل النخبة السياسيّة الحاكمة وتشكيل حكومة إنقاذ غير حزبيّة، لاسيّما بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.
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