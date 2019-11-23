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توتنهام يحبط وست هام في الظهور الأول لمورينيو

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

قدم توتنهام عرضًا قويًا في المباراة الأولى تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، وذلك بالفوز خارج أرضه على وست هام بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، في إطار البريميرليج.

سجل ثلاثية توتنهام، هيونج مين سون ولوكاس مورا وهاري كين في الدقائق 36 و43 و49، فيما حملت ثنائية وست هام توقيع ميشيل أنطونيو وأنجيلو أوجبونا في الدقيقتين 73 و96.

وبتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز السادس مؤقتًا، بينما تجمد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز الـ 16.

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