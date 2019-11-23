يوفنتوس يحول حلم أتالانتا لكابوس

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق يوفنتوس فوزًا مثيرًَا على مستضيفه أتالانتا، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية، اليوم السبت، في الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي.
وأحرز روبن جوسينس هدف أتالانتا، في الدقيقة 56، قبل أن يتمكن جونزالو هيجواين من تسجيل هدفين ليوفنتوس، في الدقيقتين 74 و82، وختم باولو ديبالا النتيجة بهدف ثالث، في الدقيقة 92.
وبهذا الفوز، واصل يوفنتوس تصدره لجدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 22 نقطة، في المركز الخامس.
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