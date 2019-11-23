بايرن يواصل انتصاراته النظيفة بإسقاط دوسلدورف

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صحيفة الخليج الالكترونية
واصل بايرن ميونخ سلسلة انتصاراته تحت قيادة مدربه هانز فليك بإسقاط فورتونا دوسلدورف في عقر داره برباعية نظيفة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الألماني.
أهداف بايرن جاءت عن طريق بينيامين بافارد، كورينتين توليسو، سيرجي جنابري وفيليب كوتينيو، في الدقائق 11، 27، 34 و70، ليحافظ على نظافة شباكه في مبارياته الـ3 تحت قيادة فليك.
بهذا الفوز، رفع بايرن رصيده إلى 24 نقطة ليقفز للمركز الثاني، بينما توقف فورتونا عند 11 نقطة في المركز الـ14.
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