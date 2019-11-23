فيدال ينقذ برشلونة من لدغة النصيري

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق برشلونة انتصارا صعبا (2-1) على مضيفه ليجانيس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الليجا.

وسجل هدفي برشلونة، لويس سواريز في الدقيقة 53، وأرتورو فيدال في الدقيقة 80، بينما أحرز لليجانيس، النجم المغربي يوسف النصيري، في الدقيقة 12.

وبهذا الانتصار، يرفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة، في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد ليجانيس عند 6 نقاط فقط، في ذيل الترتيب.