مدرب #ضمك يطالب بعودة الحكم السعودي

الخليج - حسن القبيسي

أوضح رئيس نادي ضمك “الاستاذ – صالح أبو نخاع” بأن ناديه يسير إلى الثبات ، وذلك في معرض إجابته على سؤل صحيفة الخليج ضمك إلى أين ؟

وكان مدرب ضمك “نور الدين زكري” قد بين في المؤتمر الصحفي بأن فريقه قدم مباراة جيدة وحاولنا الفوز ولكن لم يتحقق بسبب الأخطاء التحكيمية ، والتي أفقدتنا نقاط اللقاء على حسب قوله .

وطالب بن زكري بعودة الحكم السعودي لقيادة المباريات ، خاصة في وجود الفار الذي سهل مهمة الحكام ، وأنه كان قد درب الرائد عام 2013 وكانت أخطاء الحكم السعودي أقل من الأجنبي .

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وأستعرض مدرب ضمك في حديثه الأخطاء التي حدثت لضمك وأثرت على نتائج مبارياته فبين أنه في مباراة الهلال ظلم ضمك في هدفين ، وأمام الرائد لم تحتسب لنا ضربة جزاء .

وأوضح في معرض إجابته على سؤال صحيفة الخليج عن الشح التهديفي الذي يعاني منه ضمك حيث سجل 4 أهداف في 10 جولات ، بأن التسجيل يعود للاعب نفسه ، و الأهم أننا نستطيع للوصول للمرمى .