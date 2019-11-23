العثور على مومياوات أشبال أسود في سقارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثرت بعثة آثار مصرية السبت على 5 مومياوات لأسود صغيرة في منطقة سقارة، ما يؤشر إلى وجود مقبرة للحيوانات بالمنطقة الأثرية. وقال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن نتائج الأشعة السينية والدراسات العلمية المبدئية، التي أجريت على اثنين منها، تشير إلى أنهما لأشبال أسود، تبلغ من العمر حوالي 8 شهور، طبقاً لأشكال وأطوال وأحجام العظام الخاصة بهما، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يتم التأكد من أن تلك المومياوات هي أشبال أسود صغيرة.