شكرا لقرائتكم خبر عن مركز حقوقى إسرائيلى يوثق لحظة اعتقال طفل فلسطينى بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مقطع فيديو وثقه مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، الإرهاب النفسي والجسدي الذي مارسه جنود الاحتلال الإسرائيلي المدججون بالسلاح بحق الطفل عبد الرازق إدريس (13 عاما)، في حيّ جبل جالس من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

واعتبر المركز -في تقرير اليوم ، السبت ، أن ما تعرض له الطفل إدريس ليس حالة استثنائيّة، إنما هو جزء من روتين العنف اليومي الذي يتعرّض له سكان الخليل على يد قوات الاحتلال والمستوطنين، ويشمل الاعتداء الجسدي، والتهديد، وتوجيه الإهانات، والإذلال، وتكرار اقتحام المنازل خاصة في ساعات الليل، والاعتقال العبثي للقاصرين والبالغين.

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وأكد المركز ان سلطات الاحتلال تتذرع تحت حجج "أمنيّة" لتبرير هذا "الرّوتين"، كما تبرر نظام الفصل الذي تطبقه في المدينة، لكن ما جرى يثبت أن "الأمن" حجة فارغة تستخدمها إسرائيل لتبرير ممارسات تفرض على الفلسطينيّين واقعا لا يطاق، ويدفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم وكأنّما بمحض إرادتهم.