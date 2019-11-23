شكرا لقرائتكم خبر عن علقت مركبته بالرمال لساعتين .. وفريق «إنجاد» يُنقذ الموقف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ من سحب مركبة عالقة في الرمال وإنقاذ صاحبها، وباشر الفريق البلاغ فور اتصال صاحب المركبة بالرقم المخصص للبلاغات ليتمكن من إنقاذ صاحب المركبة التي علقت لأكثر من ساعتين في محافظة حريملاء بعد فشل محاولات قائدها في تحريكها من مكانها.

Advertisements

وتداول ناشطون مقطع فيديو قام بنشره صاحب السيارة على موقع ” تويتر” ، حيث أشاد صاحب السيارة بسرعة تجاوب الفريق مع البلاغ ومساعدته في إخراج سيارته العالقة في الرمال .

وظهر في مقطع الفيديو أحد منسوبي الفريق بعد اكتمال عملية الإنقاذ، موضحا أن فريق إنجاد منتشر في جميع محافظات المملكة، حيث يضم أكثر من 250 عضواً متطوعاً من الشباب السعودي المتمرس في عمليات الإنقاذ، وأوضح أن فريق إنجاد مُعتمد لدى الدفاع المدني ومسجل بالرقم 7881079، مشيراً إلى أن الفريق يتلقى بلاغات المواطنين المحتاجين للمساعدة على الرقم 0507911999 .

وأشاد مغردون بالجهود التي يبذلها الفريق لإنقاذ العالقين في جميع مناطق وأنحاء المملكة، مثمنين الدور الكبير لأعضاء الفريق في إنقاذ الأرواح والممتلكات في عمل خيري خالص لوجه الله تعالى، متمنين لهم التوفيق فيما يقدمونه من خدمات تطوعية جليلة للمجتمع.