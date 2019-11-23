شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني مكة» ينقذ أسرة وزوجين احتجزتهم السيول في مناطق متفرقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من إنقاذ شخص احتجزته مياه السيول بوادي الرطيات، الذي يبعد 30 كيلومتراً شرق محافظة الليث.

كما نجحت الفرق في إنقاذ أسرة بعد أن تم احتجازها داخل تجمع مياه بشارع عكرمة بالمحافظة، حيث أكد الدفاع المدني في بيان اليوم (السبت) أن جميع أفراد الأسرة بصحة جيدة.

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فيما أنقذ رجال الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة رجلاً وزوجته احتجزتهما مياه الأمطار على طريق مكة – جدة القديم داخل مركبتهما، وهما بصحة جيدة.

وشهدت الليث وعدة محافظات بمنطقة مكة المكرمة الليلة الماضية وصباح هذا اليوم هطول أمطار غزيرة، تسببت في جريان الأودية والشعاب، وأدت إلى إعاقة الحركة المرورية في بعض المحافظات.