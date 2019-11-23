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شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم عسير» تخصص 25 حافلة لنقل 3 آلاف طالب وطالبة من أبناء المرابطين (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - عسير:
أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، عن دعمها للنقل المدرسي في قاعدة الملك خالد الجوية، ومدينة الملك فيصل العسكرية بـ25 حافلة حديثة، خصصت لنقل أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة من أبناء وبنات المرابطين.
جاء ذلك خلال حفل نظمته قاعدة الملك خالد الجوية، بحضور قائد قاعدة الملك خالد الجوية اللواء الطيار الركن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القديري، ومدير التعليم بالمنطقة، لتكريم عدد من منسوبي التعليم وشركة “تطوير” لخدمات النقل والشركة المشغلة.
من جهته، أوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، أن دعم نقل أبناء وبنات المرابطين يأتي تقديراً للدور المهم الذي يقومون به لحماية الوطن والذود عن ترابه.
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