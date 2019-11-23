شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات.. كاميرا سيلفي مركزية بهاتف «جالاكسي إس 11» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت آخر التسريبات التقنية أن هاتف جالاكسي إس 11 من شركة سامسونج سيحتوي على كاميرا مركزية لالتقاط صور السيلفي.

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وبحسب حساب شهير بتسريبات التكنولوجيا على “تويتر”، فإن التغييرات الملحوظة في هاتف غالاكسي الجديد، والذي لن يتم إطلاقه حتى العام المقبل، تتضمن مجموعة من الكاميرات الخلفية التي أعيد توزيع مواقعها.

وبخلاف آخر إصدارات سامسونج “جالاكسي إس 10” الذي تتواجد فيه الكاميرا على الجانب، تشير التصاميم المسربة، إلى أن هاتف جالاكسي إس 11 الجديد سيضم كاميرا على شكل ثقب دائري يتواجد في المنتصف.