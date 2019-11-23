توقف عن التدخين الآن لهذه الأسباب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يرتبط التدخين بزيادة خطر الإصابة بـ 14 نوعاً من السرطان، وتصل الزيادة إلى اضعاف فيما يخص أورام الفم والحلق والجيوب الأنفية والرئة. لكن أضرار التدخين والتدخين السلبي لا تقتصر فقط على السرطان، فهو يؤثر على الحياة اليومية وعلى قدرات الجسم المختلفة، إليك كيف:



يتسبب التدخين في زيادة خطر الإصابة بـ: ارتفاع ضغط الدم، والالتهاب الرئوي ومشاكل تنفسية أخرى، وترقق العظام، وضعف العضلات، وسن اليأس المبكر، وتجاعيد البشرة المبكرة، وتلف الأوعية الدموية.

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وتتضمن أضرار التدخين والتدخين السلبي: ضعف حاسة الشم، الضعف العام للجسم وسهولة التقاط العدوى، تضرر خلايا الكلى، وزيادة الالتهابات، وضعف الخصوبة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية يعتبر التدخين السلبي سبباً رئيسياً للإصابة بسرطان الرئة مثله مثل التدخين المباشر.

وتوجد طرق مساعدة على الإقلاع عن التدخين، وإلى جانب ذلك تساعد الرياضة والتغذية الصحية الغنية بفيتامين "سي" على نجاح محاولة الإقلاع.