- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: المأكولات البحرية والشيكولاتة تعدل المزاج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يجهل البعض أن نوع الطعام يؤثر بشكل أو بآخر على حالتهم النفسية حيث يساهم الإفراط فى تناول بعض الأطعمة غير الغنية بالفيتامينات إلى حدوث تأثير سلبى على الحالة المزاجية للفرد.
حول ذلك يقول، أخصائىيوا الطب النفسى حول العالم ، إن الطريقة التى يتبعها الفرد فى عاداته الغذائية تؤثر بشكل كبير على الحالة المزاجية حسب طبيعة ونوع الغذاء الذى يتناوله.
وقالوا الاطباء عن هذا الموضوع: "هناك بعض المواد الغذائية التى تعمل على تحفيز المواد الكيميائية بالمخ، والمسئولة بشكل مباشر عن الحالة النفسية، ومن ثم يزداد إحساس الفرد بالسعادة وتتحسن حالته المزاجية، ومن هذه المأكولات على سبيل المثال المأكولات البحرية والأطعمة الغنية بالأوميجا 3".
وطالب الاطباء الناس انه "يجب على الفرد الاهتمام بأن تتضمن وجباته الغذائية الخضراوات والفاكهة من الحصول على الفيتامينات التى تلعب دورًا مهمًا فى مقاومة القلق والتوتر والضغط النفسى".
كانت هذه تفاصيل خبر خبراء: المأكولات البحرية والشيكولاتة تعدل المزاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.