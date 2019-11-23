«ذات الأصابع».. 19 بالقدمين و12 في اليدين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ولدت الهندية كومار ناياك (63 عاماً) بحالة نادرة، حيث تمتلك 19 أصبعاً في قدميها، و12 في يديها.

وتقول السيدة التي تسكن في ولاية أوديشا شرقي الهند، إنها لا تستطيع مغادرة منزلها لأن جيرانها يعتقدون أنها ساحرة بسبب الأصابع الكثيرة. وأضافت أنها تعرضت لإساءات كثيرة من جانبهم؛ الأمر الذي أحزنها كثيراً.

وعلى الرغم من أنه يمكن علاج هذه الحالة، فإن هذه الستينية غير قادرة على دفع التكاليف. وكان من المفترض أن تمنح السلطات عائلتها المال اللازم لإجراء عملية جراحية منذ سنوات، لكن ذلك لم يحدث.

وبات على كومار أن تتعايش مع التعليقات والإساءات التي تصدر عن الجيران، وفي بعض الأحيان تلزم البيت حتى تتجنب هذه الإساءات، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتصيب حالة كثرة الأصابع غير الطبيعية المعروفة بـ«Polydactyly» مولوداً واحداً بين 1000 في المعدل الطبيعي، لكن حالة كومار تبدو استثنائية بسبب العدد الكبير للأصابع.