شكرا لقرائتكم خبر عن محتجو كولومبيا يتحدون حظر التجول بقرع الطناجر والتظاهر أمام منزل الرئيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرع محتجو كولومبيا، الجمعة الطناجر، وتظاهروا أمام منزل رئيس البلاد إيفان دوكي الذي كان الخميس هدفاً لتحرك حاشد شهد أعمال عنف، في تحد منهم لقرار بحظر التجول في العاصمة بوجوتا.

وردد نحو 50 محتجاً النشيد الوطني أمام منزل رئيس الجمهورية في شمال العاصمة، تزامناً مع قرعهم على الطناجر، قبل أن يتفرقوا بهدوء بعد ساعة من بدء حظر التجول عند الساعة 21:00.

وفي مناطق أخرى من العاصمة قرع السكان من بيوتهم على الطناجر والأواني، بينما تظاهر نحو 300 شخص على الطريق السريع الأساسي في بوجوتا التي تشهد حظر تجول للمرة الأولى منذ تظاهرات عام 1977.

وفي وقت سابق خلال مساء الجمعة، دعا رئيس الجمهورية اليميني إلى عقد حوار وطني، وأكد الرئيس «ابتداء من الأسبوع المقبل، سأطلق حواراً وطنياً، يعزز برنامج العمل الاجتماعي الحالي، مع العمل بشكل موحد بناء على رؤية للمدى المتوسط والبعيد، تسمح لنا بملء الفجوات الاجتماعية»، موضحاً أن هذا الحوار سيجرى في كافة المناطق مع كل القطاعات.

وبذلك، يكون دوكي بعد نحو 15 شهراً على انتخابه رئيساً، قد قام بالخطوة الأولى تجاه المنظمات المحركة لأكبر حراك اجتماعي في كولومبيا ضد الحكومة في السنوات الأخيرة، وأضاف أنه «قرر تعزيز حضور قوى إنفاذ القانون» وأمر «بنشر دوريات مشتركة بين الشرطة والجيش في المناطق الأكثر حساسية».

من جهته، أصدر رئيس بلدية بوجوتا إنريكيه بينيالوسا مرسوماً بفرض حظر التجول حتى الساعة 6:00 السبت (11:00 ت غ)، رداً على الاضطرابات التي شهدتها الأحياء الشعبية في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة.

وأعلن وزير الدفاع كارلوس هولمز تروخييو بعد ذلك خلال الليل السيطرة على «أعمال التخريب» التي كانت تجري في بوجوتا. وأعلن في مؤتمر صحفي «توقفت حالياً أعمال التخريب، وتم احترام حظر التجوال بنسبة 90%».

وفي وقت سابق، تجمع مئات الأشخاص نهاية الجمعة خصوصاً في ساحة بوليفار في الوسط التاريخي لبوجوتا على مقربة من مقر الرئاسة، للقرع على الطناجر، وكذلك فعل آخرون في مدينتي ميديين وكالي الكبيرتين، وفي وقت لاحق في العاصمة، فرقت عناصر مكافحة الشغب التجمعات باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

كانت السلطات قد أعلنت الجمعة عودة الهدوء إلى البلاد، لكن بعد ذلك بقليل، اندلعت مواجهات جديدة بين سكان جنوب العاصمة وقوات الأمن، قرب محطات النقل العام المغلقة بسبب تعرضها لأضرار في اليوم السابق. ونهبت بعد المتاجر وتعرضت حافلات للهجوم.