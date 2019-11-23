«صناعات» تعلن انضمامها ودعمها لـ «إعلان أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «صناعات» أمس انضمامها إلى التحالف العالمي للقطاع الصناعي لتكون بذلك أول شركة تستجيب للدعوة بهدف توحيد الجهود العالمية الهادفة إلى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال توقيع شراكة مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة لإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وستسهم الشراكة الجديدة في تشجيع الشركات الصناعية على الانضمام إلى الحراك العالمي الذي يهدف إلى صياغة مستقبل القطاع الصناعي والنهوض بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة حول العالم.

و قال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صناعات»: «تبنت حكومة أبوظبي رؤية واضحة تهدف إلى تطوير وتمكين القطاع الصناعي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي. وتنطلق استراتيجية صناعات في الاستثمار من هذه الرؤية، حيث لا نعمل فقط على ضمان نجاح شركاتنا، بل نهتم أيضاً بتنمية القدرات الصناعية لإمارة أبوظبي والإسهام في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. ولا شك في أن شراكتنا مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع تدعم أهدافنا وتتيح لنا فرصة الاستثمار في جميع أنحاء العالم وإقامة شراكات مع كبرى الشركات الصناعية. وسنتمكن من خلال منصة القمة من تحقيق طموحاتنا وتعزيز شراكاتنا العالمية، والمساهمة في بناء الازدهار العالمي ودعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.»

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «نفخر بأن تكون «صناعات»، الشركة الصناعية الإماراتية، أول شركة في العالم تستجيب للنداء الصادر عن إعلان أبوظبي، والذي يدعو إلى العمل مع القطاع الخاص والشركات العالمية والمنظمات الصناعية والتجارية بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة. ومن خلال شراكتها مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع وشبكة شركائها العالميين، ستسهم «صناعات» في تحقيق رؤية إعلان أبوظبي من خلال نشر إنجازاتها في دولة الإمارات على المستوى العالمي.»