تشيلي: هجمات على متاجر ومراكز للشرطة وسكان العاصمة يطلبون الحماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت العاصمة التشيلية سانتياجو، ليلة الجمعة، هجمات على متاجر ومركز للشرطة ومحطة للوقود، فيما دعت السلطات، إلى الهدوء في مواجهة تصاعد العنف في التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية المستمرة منذ خمسة أسابيع وأسفرت عن سقوط 23 قتيلاً وأكثر من ألفي جريح، وجه سكان أحياء طالتها أعمال العنف انتقادات للشرطة مؤكدين أنه ليس هناك أحد يحميهم.

وتجمع آلاف الأشخاص مجدداً الجمعة في ساحة إيطاليا بوسط العاصمة في خامس «أكبر مسيرة في تشيلي» تتم الدعوة إليها كل يوم جمعة منذ بداية الحراك، في الوقت الذي امتدت فيه أعمال النهب والسلب والتخريب لعدد من ضواحي العاصمة مثل بوينتي التو وكيليكورا ومايبو.

وقال وزير الداخلية التشيلي جونزالو بلوميل «أريد توجيه نداء عميق وصادق إلى كل القوى السياسية لتدعو إلى السلام»، مؤكداً أن إحلال الهدوء «أهم مهمة لدينا اليوم كبلد».

وأعلنت السلطات الجمعة أن عدد القتلى في التظاهرات التي بدأت في 18 تشرين الأول/أكتوبر ارتفع إلى 23 شخصاً بعد وفاة فتى في الثالثة عشرة من العمر في أريكا شمالي البلاد، وقالت أمانة وزارة الداخلية في بيان إن «الشرطة أعلنت وفاة قاصر في الثالثة عشرة صدمته شاحنة صغيرة خلال تظاهرة».

وكان الفتى يقف الخميس أمام حاجز أقيم بإطارات على الطريق بين أريكا التي تبعد نحو 2800 كلم إلى الشمال من سانتياجو، بباقي البلاد، وقام سائق سيارة بدهس المتظاهرين ما تسبب بموت الفتى وإصابة شخص كان برفقته بجروح «خطيرة»، حسب نيابة أريكا، وتم توقيف السائق.

وبدأت موجة الغضب في تشيلي في 18 تشرين الأول/أكتوبر بسبب رفع أسعار بطاقات المترو لكنها توسعت لتصبح صرخة أكبر ضد التفاوت الاجتماعي في الدولة التي كانت تعد من الأكثر استقراراً في أمريكا الجنوبية، وهذه أكبر أزمة في تشيلي منذ عودة الديمقراطية عام 1990 وانتهاء الحكم الديكتاتوري لأوجوستو بينوشيه.

ومع أن المشاركة في التظاهرات المناهضة للحكومة تراجعت منذ بداية الحراك، لم تتوقف أعمال النهب وإضرام الحرائق، بينما لوحظ مؤخراً تزايد أعمال العنف.

ووقعت اضطرابات خطيرة الخميس في سانتياجو ومدن أخرى مثل فالباريزو وفينيا ديل مار وأريكا وأنتوفاجاستا وكوسيبسيون، وإلى جانب القتلى الـ 23، أعلنت وزارة الداخلية أن حصيلة الاضطرابات بلغت 128 جريحاً بين مدنيين وأفراد قوات الأمن، وتم توقيف 767 شخصاً.

وفي تعليق على اضطرابات حدثت الخميس، دان قائد الشرطة انريكي باسيليتي «الوضع غير الطبيعي إطلاقاً».