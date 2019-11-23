السعة الفندقية ترتفع 7% وتقترب من 120 ألف غرفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل قطاع الضيافة نموه ليقدم المزيد من الخيارات لزوار المدينة. ولقد تم خلال الربع الثالث من العام الجاري افتتاح عدة فنادق منها «فايف هوتل جميرا فيليدج» و«فيدا كريك هاربر هوتل» وفندق «ميلينيوم البرشاء». واستفاد القطاع من المشاريع التي دخلت السوق ليصبح عدد المنشآت الفندقية في دبي مع نهاية شهر سبتمبر الماضي 716 منشأة توفر 119779 غرفة، بزيادة قدرها 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. فيما بلغت نسبة إشغال الفنادق حوالي 73%، والتي تعتبر من أعلى النسب على مستوى العالم، وقدمت تلك المنشآت 23,12 مليون ليلة فندقية على مدار الشهور التسعة الماضية.

وبلغ طول الإقامة في فنادق دبي خلال الفترة 3.4 ليلة للسائح في المتوسط مقابل 3.5 ليلة للفترة المقابلة من 2018، كما تراجع معدل السعر اليومي من 445 درهماً في المتوسط العام الماضي إلى 393 درهماً لليلة خلال 9 شهور الأولى هذا العام. العائدات من الغرف المتوفرة أيضاً تراجع من 332 درهماً في المتوسط العام الماضي إلى 289 درهماً هذا العام.