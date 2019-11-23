24 قتيلاً جراء انهيارات أرضية وفيضانات في كينيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسببت انهيارات أرضية وفيضانات ناتجة عن أمطار موسمية في مقتل 24 شخصاً في كينيا.

وقال أبولو أوكيلو، مفوض مقاطعة ويست بوكوت كاونتي، السبت، إن 17 شخصاً على الأقل طمرتهم انهيارات أرضية بعد منتصف ليل الجمعة في المقاطعة الواقعة شمال العاصمة نيروبي. وأضاف أوكيلو أن فيضانات جرفت أسرة من سبعة أفراد في منطقة أخرى بالبلاد.

وقال إيمانويل إميمي، وهو منسق صندوق العمل الإيجابي الحكومي الوطني، إن عدداً غير معلوم من الأشخاص فقدوا السبت، بينما تضررت بشدة البنية التحتية بما في ذلك الطرق والجسور.

واستمر هطول الأمطار الغزيرة السبت، فيما أرسل الصليب الأحمر الكيني فرق إنقاذ إلى المناطق المتضررة، وقال أوكيلو: «ارتفع منسوب مياه الأنهار مجدداً، وبالتالي قد يكون الضرر أسوأ».