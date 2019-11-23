السعودية تتسلم رئاسة «العشرين» لعام 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلمت المملكة العربية السعودية، السبت، رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة ناجويا اليابانية.

وكتب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على حسابه بتويتر قائلاً: بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تشرفت السبت بتسلم رئاسة المملكة مجموعة العشرين لعام 2020. سيكون عاماً مليئاً بالأمل والعمل، وسيكون عاماً حافلاً بالتواصل والحوار ليكون الإنسان في قلب التنمية المستدامة ومستفيداً من تقنية العصر.. أهلاً بكم في السعودية.

وترأس وزير الخارجية السعودي، السبت، وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المقام في مدينة ناجويا اليابانية، وتتولى السعودية رئاسة قمة مجموعة الـ20 لمدة عام، والتي من المقرر عقدها في الرياض العام المقبل 2020.